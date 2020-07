Tragico incidente in Stazione Centrale, è morta l'anziana investita da treno (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 luglio 2020 - E' morta all'ospedale Niguarda di Milano la donna di 82 anni finita sotto un treno alla Stazione Centrale di Milano intorno a mezzogiorno. L'anziana è stata portata in ... Leggi su ilgiorno

3' di lettura 22/07/2020 - Tenere vivo il ricordo di Mattia e far sì che la sua morte non sia stata vana. Con questa idea è nata qualche settimana fa l’associazione il Principe Mattia Perini, fondata ...Incidente con la moto a Chiaiamari in località Tre Ponti, morto un cinquantaduenne di origine romena. Non si esclude che l'uomo, da tempo residente a Monte San Giovanni Campano, a Vaglie San Nicola, p ...