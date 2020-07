Tragedia Italia: bimbo cade nel pozzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tragedia questa mattina in Friuli. Un bambino di 12 anni è precipitato in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Stando alle prime informazioni, il ragazzino era in un centro estivo e con altri coetanei stava partecipando ad un'attività ludica, forse una caccia al tesoro. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, con il personale Saf, per il recupero del dodicenne; presenti anche carabinieri e personale del 118. I soccorritori sono riusciti a raggiungerlo ad una profondità di trenta metri, ma per il piccolo non c'era ormai più nulla da fare. Il bambino è infatti precipitato in un pozzo completamente asciutto. La presenza di acqua avrebbe potuto probabilmente attutire la caduta. Non è ancora stato chiarito se il piccolo abbia ... Leggi su howtodofor

Bambino di 12 anni precipita in un pozzo profondo 30 metri e muore

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini a Gorizia. Secondo le prime informazioni, faceva parte di un gruppo di ragazzi del centro ...

