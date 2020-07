Tra fenicotteri e Dante: ecco la pink week a Ravenna (Di mercoledì 22 luglio 2020) RAVENNA – Per la Notte Rosa trasformata in Pink week Ravenna mobilita anche i fenicotteri. Ovviamente rosa. Dal 3 al 9 agosto la città si misura dunque con “una nuova esperienza e una nuova sfida”: trasformare l’emergenza in un’opportunità, considerare i limiti imposti dalle nuove regole di convivenza in una cifra stilistica che possa esaltare e rendere unica questa grande festa di mezza estate. Così l’assessorato al Turismo ha ripensato, “in rosa”, sette giorni d’immersione nella natura, nel rispetto dell’ambiente, in completa sicurezza e con la grande passione per la cultura, e in particolare per Dante Alighieri. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Tra fenicotteri Tra fenicotteri e Dante: ecco la pink week a Ravenna - DIRE.it Dire Fenicottero boom, raddoppiate le coppie nella riserva Saline di Priolo

Sicilia, boom fenicotteri a Priolo con il confinamento di primavera

Roma, 22 lug. – Stagione da record per i fenicotteri della Riserva naturale Saline di Priolo, gestita dalla Lipu in Sicilia: rispetto al 2019, il numero di coppie alle Saline di Priolo quest'anno è ra ...