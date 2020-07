Tour de France 2024 – Preudhomme a Bologna: si studia la prima, storica, partenza dall’Italia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nei prossimi anni il Tour de France potrebbe partire dall’Italia. Quest’oggi Christian Preudhomme, direttore della Grande Boucle, è arrivato a Bologna per presenziare ad un’incontro nella sede della Regione Emilia-Romagna per discutere della tappa inaugurale del Tour de France 2024 in Italia (Emilia-Romagna e Firenze). All’incontro erano presenti anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il presidente di Apt (Azienda promozione turismo) Emilia-Romagna e commissario tecnico delle nazionali italiane di ciclismo Davide Cassani. L’obiettivo, oltre a rendere omaggio ai grandi ciclisti italiani che hanno trionfato nella prestigiosa corsa Francese (da Coppi a Bartali ... Leggi su sportfair

Il Team Ineos cambierà nome e maglia in occasione del Tour de France 2020. Confermate, dunque, le anticipazioni delle scorse settimane, tant’è che la nuova casacca è già stata inviata ad ASO e UCI per ...

Il Team Ineos cambierà nome e maglia in occasione del Tour de France 2020. Confermate, dunque, le anticipazioni delle scorse settimane, tant'è che la nuova casacca è già stata inviata ad ASO e UCI per ...