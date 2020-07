Torino-Verona, i 24 convocati di Ivan Juric: presenti Veloso e Lazovic (Di mercoledì 22 luglio 2020) Torino-Hellas Verona sarà una delle sfide della trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020, importante per il processo di crescita dei due club. I granata tenteranno di far valere la personalità delle proprie stelle, fra le quali spicca Andrea Belotti, mentre gli scaligeri punteranno sul collettivo. Di seguito la lista dei 24 atleti convocati della società veronese. I convocati DELL’HELLAS Verona PORTIERI: Silvestri, Radunovic, Berardi. DIFENSORI: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dimarco, Empereur, Terracciano. CENTROCAMPISTI: Veloso, Badu, Eysseric, Verre, Badu, Zaccagni, Pessina, Lazovic, Lucas. ATTACCANTI: Stepinski, Di Carmine, Borini, Salcedo. Leggi su sportface

