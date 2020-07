Torino Verona 1-1 LIVE: Zaza riporta il risultato in parità (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Verona si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Verona 1-1 MOVIOLA 60′ GOL Torino – 56′ GOL Verona – Borini spiazza Sirigu dal dischetto e porta in vantaggio gli ospiti 53′ Calcio di rigore per il Verona – Parte in progressione Borini, che finisce a terra nell’area del Torino dopo un colpo al volto rifilatogli da ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Gol! Torino - Verona 0-1, rete di Borini F. (VER) - larenait : #TorinoVerona 1-1 Rigore di #Borini e poi gol di #Zaza - indotorino : GOOOOOAAAAALLL SIMONE ZAZAAAAAAA! Torino 1-1 Verona - ftg_soccer : GOAL! Torino in Italy Serie A Torino 1-1 Hellas Verona - driSFC : Torino 1 x 1 Verona ? Simone Zaza ? Fabio Borini #SerieA -