Torino, ricambi per auto rubati stipati nel furgone, un arresto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Denunciato per ricettazione un uomo di 57 anni residente a Trofarello, nel torinese. I Carabinieri della Compagnia di Oltre Dora che lo hanno fermato a bordo di un furgone precedentemente noleggiato, lo hanno trovato in possesso di materiale rubato a La Loggia, zona facente parte della Città Metropolitana di Torino. All’interno del veicolo su cui viaggiava sono state rinvenute numerose casse che contenevano 3.817 iniettori per auto. Secondo i militari i componenti, tutti di marca Bosch, farebbero parte del materiale sottratto tra il 4 e 5 dicembre 2019 da un tir che si trovava parcheggiato nell’autogrill Villanova Nord sull’autostrada A21. Secondo una prima stima, la refurtiva, se fosse stata venduta, avrebbe garantito un guadagno di 1 milione e 200 mila euro. L'articolo ... Leggi su nuovasocieta

StampaTorino : Nel furgone aveva ricambi rubati per più di un milione di euro - nuovasocieta : #Torino ricambi per auto rubati stipati nel furgone, un arresto - LaStampa : I quasi 4000 iniettori erano stati portati via a dicembre da un Tir a La Loggia. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Torino, nascondeva nel furgone ricambi d'auto rubati: arrestato - SkyTG24 : #Torino, nascondeva nel furgone ricambi d'auto rubati: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ricambi Nel furgone aveva ricambi rubati per più di un milione di euro La Stampa Nel furgone aveva ricambi rubati per più di un milione di euro

TORINO. I carabinieri della Compagnia di Oltre Dora hanno denunciato per ricettazione un uomo di 57 anni residente a Trofarello, trovato in possesso di materiale rubato a La Loggia. All'interno del fu ...

Torino - Hellas Verona, le probabili formazioni | Squalificato Amrabat

Torino? Abbiamo pochi ricambi a disposizione, ma tra Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta nessuno è stato in grado di dominarci dal punto di vista del gioco: la soddisfazione è tantissima. Vogliamo ...

TORINO. I carabinieri della Compagnia di Oltre Dora hanno denunciato per ricettazione un uomo di 57 anni residente a Trofarello, trovato in possesso di materiale rubato a La Loggia. All'interno del fu ...Torino? Abbiamo pochi ricambi a disposizione, ma tra Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta nessuno è stato in grado di dominarci dal punto di vista del gioco: la soddisfazione è tantissima. Vogliamo ...