Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Hellas Verona: Torino (3-4-1-2): Sirigu; De Silvestri, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Verdi, Meite, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All: Longo. Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Verre; Salcedo. All: Juric FOTO: Twitter ufficiale Torino L'articolo Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La partita Torino – Hellas Verona del 22 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A TORINO ...Il Torino installa la tecnologia “Feel Safe” e la inaugurerà questa sera contro l’Hellas Verona. Di che si tratta? È una tecnologia per rilevare la temperatura corporea, attivare il riconoscimento fac ...