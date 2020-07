Torino, contro l’Hellas Verona sarà inaugurata la tecnologia “Feel Safe”: i dettagli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questa sera il Torino contro l’Hellas Verona inaugurerà la tecnologia “Feel Safe”: ecco i dettagli di questa novità Il Torino installa la tecnologia “Feel Safe” e la inaugurerà questa sera contro l’Hellas Verona. Di che si tratta? È una tecnologia per rilevare la temperatura corporea, attivare il riconoscimento facciale per verificare l’uso della mascherina, nebulizzare sulle persone all’ingresso una nuvola di disinfettante atossico e inodore. Qualora i parametri rilevati non dovessero essere nella norma, il sistema manderà agli operatori un campanello d’allarme, bloccando l’ingresso a chi è ... Leggi su calcionews24

NegriThomas : RT @Stetobald: Contro l'Atalanta anche un pareggio può essere importante soprattutto alla luce delle defezioni che avremo. C'è da sperare c… - AndGad2010 : RT @pol2187: @Zanna731 @massimozampini Juve: Vs il Torino rigore contro Vs il Milan rigore contro Vs Lazio rigore contro Inter: vs Sassu… - Stetobald : @xManuelVanacore Sisi sempre che la Roma non faccia più di 4pt contro Fiorentina e Torino, tutto ruota intorno a qu… - giovellga : @angianna78 @massimozampini #Milan,#inter,#Napoli,#Roma #Torino e la #Lazio.Sempre a piangere tra calendari,orari o… - Namalo97 : RT @babbuezzu: Soggetti pericolosi Maria Edgarda Marcucci che tra il 2017 e il 2018 aveva combattuto in Siria a fianco delle donne #CurdeY… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino contro Ansaldi subito, Lyanco in dubbio: la probabile formazione del Toro Toro.it Torino-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Reduce dalla sconfitta patita a Firenze contro la Fiorentina, il Torino ospiterà il Verona in un match valido per il 35° turno di campionato. Quelli messi in palio dalla sfida saranno punti che potran ...

Lecce-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la sconfitta contro il Genoa, ultima spiaggia per il Lecce. Giallorossi costretti a battere il Brescia per provare a sperare in extremis nella salvezza, con le Rondinelle ancor più nei guai nonos ...

Reduce dalla sconfitta patita a Firenze contro la Fiorentina, il Torino ospiterà il Verona in un match valido per il 35° turno di campionato. Quelli messi in palio dalla sfida saranno punti che potran ...Dopo la sconfitta contro il Genoa, ultima spiaggia per il Lecce. Giallorossi costretti a battere il Brescia per provare a sperare in extremis nella salvezza, con le Rondinelle ancor più nei guai nonos ...