Torchlight III - prova (Di mercoledì 22 luglio 2020) Annunciato nell'agosto 2018 e reso disponibile in accesso anticipato poco dopo, Torchlight Frontiers sarebbe dovuto essere un MMO free-to-play, in cui i giocatori si sarebbero prodigati nello sterminio di ogni genere di creatura malvagia, all'interno di numerosi dungeon generati proceduralmente. Tuttavia, all'inizio del 2020 gli sviluppatori hanno annunciato il cambio di direzione del progetto: visto l'ampio feedback ricevuto dai giocatori che l'avevano provato, era stata presa la decisione di trasformare Torchlight Frontiers in un vero e proprio sequel di Torchlight II: un gioco quindi più lineare, con una campagna incentrata sull'aspetto narrativo dell'esperienza e, ultimo ma non meno importante, non più gratuito.Torchlight III è infatti disponibile in accesso anticipato su Steam, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : La nostra prova di Torchlight III: stavolta, forse, gli alpaca non basteranno per salvare Novastraia. - sevenwebit : Torchlight III - Prosegue il cammino di Catrame -

Ultime Notizie dalla rete : Torchlight III Torchlight III | Anteprima Tom's Hardware Italia Torchlight 2 è gratis su Epic Games Store

La serie Torchlight ha anche una terza iterazione, Torchlight III, da poco rilasciato in Accesso Anticipato. Non è stato ricevuto così bene, ma il team di sviluppo sta lavorando per renderlo un buon ...

Torchlight 3 in Accesso Anticipato, le prime impressioni

Come passa il tempo quando ci si diverte. Sono 11 gli anni che ci separano dalla nascita di Torchlight, ARPG sviluppato da chi, del genere, ha scritto pagine indelebili, impregnate di zolfo e imbratta ...

La serie Torchlight ha anche una terza iterazione, Torchlight III, da poco rilasciato in Accesso Anticipato. Non è stato ricevuto così bene, ma il team di sviluppo sta lavorando per renderlo un buon ...Come passa il tempo quando ci si diverte. Sono 11 gli anni che ci separano dalla nascita di Torchlight, ARPG sviluppato da chi, del genere, ha scritto pagine indelebili, impregnate di zolfo e imbratta ...