Tokyo 2020, Yoshiro Mori: “Senza vaccino potremmo non essere in grado di organizzare i Giochi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Il primo step sarà che è stato sviluppato un vaccino o un farmaco. Se la situazione continua così com’è al momento, non saremo in grado di organizzare i Giochi, Non riesco a immaginare che la situazione di quest’anno possa continuare anche il prossimo anno”. Il presidente del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Yoshiro Mori, spostate al 2021 per via dell’emergenza coronavirus, spaventa tutti gli appassionati di sport con delle dichiarazioni nette sulle concrete possibilità che il prossimo anno si disputino i Giochi. Una parte importante la farà la possibilità di organizzarli a porte aperte, discorso diverso in caso di obbligo di porte chiuse: “Se risultasse ... Leggi su sportface

Coronavirus: UFSP, 141 nuovi casi, +2 morti

Sono 141 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime 24 ore (33'883 in totale). Secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), almeno 1693 ...

