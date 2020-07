Tokyo 2020, ultimatum degli organizzatori: vaccino o niente (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tokyo 2020, le Olimpiadi che dovrebbero scattare tra un anno rimangono a rischio. Senza vaccini o medicinali ad hoc gli organizzatori dicono no Tokyo 2020 nei mesi scorsi è diventato in realtà Tokyo 2021 e scatterà praticamente tra un anno, il 23 luglio. Ma i Giochi asiatici rimangono a fortissimo rischio nonostante le rassicurazioni del … L'articolo Tokyo 2020, ultimatum degli organizzatori: vaccino o niente proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

"Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi" racconta la straordinaria storia dei Giochi Paralimpici. Dalle macerie della seconda guerra mondiale al terzo evento sportivo più grande del pianeta, le ...“Il primo step sarà che è stato sviluppato un vaccino o un farmaco. Se la situazione continua così com’è al momento, non saremo in grado di organizzare i Giochi, Non riesco a immaginare che la situazi ...