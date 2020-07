Tina Cipollari ha lasciato il fidanzato Vincenzo: c’entra l’ex marito Kiko (Di mercoledì 22 luglio 2020) Amore al capolinea tra Tina Cipollari e il ristoratore fiorentino Vincenzo. Da tempo si parlava di crisi tra i due e ora pare che sia arrivata la rottura definitiva. I diretti interessati non hanno mai smentito i gossip dell’ultimo periodo e stando a quello che ora scrive il settimanale Di Più Tv sarebbe stata l’opinionista … L'articolo Tina Cipollari ha lasciato il fidanzato Vincenzo: c’entra l’ex marito Kiko proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

