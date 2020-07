“Ti ammazzo”: militante dei centri sociali cerca di strozzare il presidente del Cinema America (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nuova aggressione ai danni di un esponente del Cinema America di Trastevere. Stavolta a essere malmenato è stato il presidente dell’associazione che lo anima Valerio Carocci. Il giovane è stato vittima di un attacco piuttosto brutale: è stato preso per il collo e lasciato a terra quasi soffocato. “Ti ammazzo”, gli gridava il suo aggressore, incurante dei testimoni. Stavolta però nessuno si è stracciato le vesti e ha lanciato grida di preoccupazioni per il clima che si respira in città, come avvenuto un anno fa per una aggressione attribuita a ragazzi vicini al Blocco studentesco. Stavolta, infatti, l’aggressore è legato ai centri sociali. E all’Acrobax, in particolare. Carocci si rifiuta di commentare Il pestaggio di Carocci, ... Leggi su secoloditalia

