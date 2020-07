Thiago Motta: «Non sono pentito del Genoa. Sto cercando un nuovo progetto» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Thiago Motta ha rilasciato un’intervista a L’Equipe dove ha spiegato cosa cerca per la sua prossima avventura Thiago Motta ha parlato a L’Equipe. Queste le parole del tecnico tra l’esperienza al Genoa e la voglia di rimettersi in gioco. «Cerco un progetto indipendentemente dal nome della squadra, dove ci sia comunione d’intenti. Se si inizia bene, ci sono poi grandi possibilità di finire altrettanto bene. Non sono pentito di aver detto di si al Genoa e comunque non avrei potuto dire di no quando il presidente Preziosi mi ha chiamato. Altri allenatori avevano rifiutato prima di me, ma era un momento difficile per un club dove avevo giocato un anno. L’idea è di ... Leggi su calcionews24

