The Elden Ring | verrà mostrato all’Xbox Games Showcase?

È una speranza che indubbiamente hanno in molti, tuttavia qualcuno sembra scettico di vedere The Elden Ring durante l'Xbox Games Showcase Dal suo annuncio durante lo scorso E3 2019, siamo rimasti in trepida attesa di novità riguardanti The Elden Ring. Per molto tempo sono circolati numerosi rumor: di come sarebbe dovuto uscire durante l'estate di quest'anno o la notizia che vede il compositore di Sekiro tornare anche in questo nuovo titolo. Ogni evento diventa quindi un papabile candidato per ricevere nuove notizie, ma fin'ora siamo sempre rimasti a bocca asciutta. Con l'Xbox Games Showcase alle porte le speculazioni tornano a riaffiorare, ma qualcuno che sembra sapere quello che dice ha smentito la presenza ...

