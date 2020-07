Tg Politico Parlamentare, edizione del 22 luglio 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) “RISULTATO STORICO”, APPLAUSI PER CONTE IN PARLAMENTO Leggi su dire

Votare NO al referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, introdotta dalla legge voluta dal M5S, verrà probabilmente presentato dai media come una stravaganza. Al più il confronto (se c ...Giuseppe Conte interviene in Senato sugli esiti del Consiglio europeo. “L’Europa è stata all’altezza della sua storia e del suo destino. Abbiamo deciso per la prima volta di emettere titoli di debito ...