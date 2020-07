Testaccio, dipendente di un supermercato arrestato per tentato stupro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Erano giorni che provava un approccio, alla fine ha provato ad averla con la forza. Un dipendente di un supermercato di Testaccio, a Roma, è stato arrestato nella giornata di ieri dopo aver provato a violentare una giovane di 19 anni, lo riporta Repubblica. La ragazza era andata a fare la spesa, l’uomo, di 50 anni, l’ha aspettata e l’ha seguita. L’ha portata con sé in un luogo lontano da occhi indiscreti. Lì ha provato a costringerla ad un rapporto orale. La ragazza è riuscita a divincolarsi con difficoltà ed ha chiesto aiuto ai passanti poco lontani. Immediato l’intervento di due volanti di polizia che hanno assistito la giovane ancora scossa dalla violenza. L’uomo era tornato a lavorare nel supermercato quando è stato ... Leggi su italiasera

