Terremoto in Alaska | fortissima scossa di magnitudo 7 8

La terra torna a tremare in Alaska: registrata una fortissima scossa di Terremoto di magnitudo 7.8. Emanato anche l'allarme Tsunami. L'Alaska emana l'allarme Tsunami a seguito della violentissima scossa di Terremoto, di magnitudo 7.8. A rendere nota la notizia, come riporta Il Quotidiano, è stato il Servizio geologico americano (Usgs). Da quanto si apprende, ancora …

