Terremoto in Alaska e allarme tsunami. Suonano le sirene: "Evacuate la costa" (video) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Terremoto e allarme tsunami, paura in Alaska. I video delle sirene che invitano i cittadini a evacuare la costa nello Stato dell'America del nord stanno facendo il giro dei social dopo il Terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito a circa 100 chilometri a sudest di Perryville, nelle acque dell'Oceano pacifico, a una profondità di 10 chilometri. A fornire la rilevazione del sisma è l'istituto sismologico statunitense (Usgs). L'allarme tsunami diramato dalle autorità americane riguarda l'Alaska meridionale, Penisola di Alaska e isole Aleutine. Nessuna minaccia invece per altre coste pacifiche Usa e canadesi. Leggi su iltempo

