Tendenze arredo: la rivincita del giallo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Caldo , voglia di ripartenza e di un po' di leggerezza anche tra le mura domestiche: basta poco per portare in casa l' allegria dell'estate . Piccoli tocchi di giallo o anche il rinnovo dei ... Leggi su tgcom24.mediaset

MeglioNotizie : Estate 2020, sette tendenze design e arredo - IntermediaROMA : #indoorjungle #gardenroom: due tendenze del momento in fatto di #arredo. Si tratta di riempire casa di piante. Ma n… - CasaOmnia_Shop : Le nuove tendenze di arredo pongono sempre più attenzione sui materiali che valorizzano un design minimalista e fun… -

Ultime Notizie dalla rete : Tendenze arredo

TGCOM

Caldo, voglia di ripartenza e di un po' di leggerezza anche tra le mura domestiche: basta poco per portare in casa l'allegria dell'estate. Piccoli tocchi di giallo o anche il rinnovo dei rivestimenti ...I trend design e arredo dell’estate 2020 sono forse meno eccessivi e colorati del solito, ma rispecchiano il periodo che abbiamo vissuto: quella stessa casa che ci ha ospitato e protetto per settimane ...