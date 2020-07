Temptation Island, Lorenzo Amoruso perde la brocca. Cosa gli ha fatto Manila Nazzaro? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lorenzo Amoruso su tutte le furie nella quarta puntata di Temptation Island in onda giovedì 23 luglio su Canale 5. La pagina ufficiale del docu-reality ha pubblicato su Instagram uno spoiler in cui l'ex giocatore, oggi imprenditore, è deluso e rabbioso dopo aver visto un video nel pinnettu. Prima schiaffeggia un cuscino e poi sbotta: "Mah, guarda vado fuori di capoccia, mamma mia, mamma mia, mamma mia". Cosa avrà mai fatto la fidanzata Manila Nazzaro da suscitare una simile reazione? Si scoprirà domani sera. E pensare che secondo alcune indiscrezioni i due sono usciti mano nella mano e con promessa di matrimonio. Sempre giovedì sera dalle 21.45 si capirà Cosa sta accadendo tra ... Leggi su iltempo

eclipsedlunatic : RT @therealpallazzo: Quando fa la cronaca di Temptation Island come se fosse Piccinini durante la finale di Champions, è handicappata. - gossipblogit : Temptation Island 7 anticipazioni quarta puntata 23 luglio 2020 (video) - tempoweb : #TemptationIsland verso la quarta puntata. #LorenzoAmoruso perde la brocca. Cosa gli ha fatto #ManilaNazzaro...… - fraskywalkerr : RT @MiriamRizzo15: Vi immaginate un temptation island versione najwa e Maggie? Io coi popcorn h24 #Najwaitaliateama - IsaeChia : #TemptationIsland 6, #MassimoColantoni conferma: “Io e #SoniaOnelli non stiamo più insieme. Ho messo tutto me stess… -