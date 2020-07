Temptation Island, falò anticipato e schiaffi di Antonella a Pietro Delle Piane: l’indiscrezione bomba (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sta facendo discutere in queste ore una clamorosa indiscrezione su “Temptation Island”. Riguarda Antonella Elia e Pietro Delle Piane e a lanciarla è stato su Instagram Amedeo Venza, blogger, presentatore ed organizzatore di eventi famoso per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Che cosa è successo ai chiacchieratissimi fidanzati? L’ex valletta avrebbe chiesto un falò di confronto anticipato all’attore, sconvolta per il suo comportamento con le tentatrici. In quel momento, la Elia avrebbe mollato diversi schiaffi a Delle Piane, tanto che per calmarla, sarebbe dovuto intervenire Filippo Bisciglia, come sempre conduttore del docu-reality di ... Leggi su pianetadonne.blog

