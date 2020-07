Temptation Island 7 anticipazioni quarta puntata 23 luglio 2020 (video) (Di mercoledì 22 luglio 2020) La pagina ufficiale Instagram di 'Temptation Island', nelle scorse ore, ha postato una serie di video anticipazioni sulla quarta puntata in onda domani, 23 luglio 2020, in prima serata su Canale 5. Protagonista del primo filmato, postato sui social, Antonella Elia, incredula di fronte alle immagini del fidanzato Pietro Delle Piane (molto vicino ad una tentatrice?!):Temptation Island 7 anticipazioni quarta puntata 23 luglio 2020 (video) 22 luglio 2020 15:59. Leggi su blogo

ElisaDiGiacomo : Massimo Colantoni, ex Temptation Island, su Ig: 'Io e Sonia non stiamo più insieme' - st4rxdust : RT @ackleseyes: la fine di Haikyuu si affronta con i meme di Kageyama a Roma e l’au a Temptation Island italians do it better - gossipblogit : Temptation Island, è finita tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli. L'annuncio ufficiale - Steve80227183 : @isiplaya Dopo un trentennio di mediaset,, non è la rai, uomini e donne, temptation island, la pupa e il secchione,… - arrogantdikhead : MA POSSO AVERE IL MIO TEMPTATION ISLAND PRIMA CHE SI MANDINO TUTTI A FANCULO?? AH NO? NON POSSO?? -