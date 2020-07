Tempesta d’Amore, anticipazioni 22 luglio: Micheal è vicino alla verità? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Trama e anticipazioni Tempesta d’Amore oggi: Micheal inizia a sospettare che non sia stato un suo errore medico a causare la morte della povera Roomy ma che la causa sia un’altra.. così decide di parlarne con Paul. Paul è sconvolto dalle affermazioni di Micheal Il medico ha dei sospetti sulle reali cause della morte di Roomy e così, dopo averne parlato con l’ex marito, chiede allo stesso Paul di riesumareArticolo completo: Tempesta d’Amore, anticipazioni 22 luglio: Micheal è vicino alla verità? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

