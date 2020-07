Teatro San Carlo in piazza del Plebiscito: biglietti gratis per l’Aida (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sabato alle 20:15 piazza del Plebiscito ospiterà la seconda Prova Generale aperta al pubblico per lo spettacolo lirico dell’Aida di Giuseppe Verdi. Dopo il sold out in pochi minuti dei biglietti gratuiti messi a disposizione dal comune di Napoli per le prove della Tosca, domenica scorsa, domani l’amministrazione comunale offrirà altri ingressi gratuiti per l’Aida. I 750 biglietti gratis, richiedibili online, sono così suddivisi: – 12 posti riservati per portatori di handicap in carrozzina con relativi accompagnatori; – 90 posti per portatori di handicap (ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 comma 3) relativi accompagnatori; – 248 posti per i giovani under 30. – 400 posti sono ... Leggi su anteprima24

UnicaRadio : FUTUREXMA, il teatro che verrà appuntamento mercoledì 22 luglio ore 21 con Bestie feroci anno zero della compagnia… - l_brigo : RT @IveserVenezia: A Venezia rinascerà il San Cassiano, primo teatro d’opera della storia - ilGiunco : Fabio Cicaloni racconta San Francesco alle Terme di Roselle - Il - OperaNational : RT @LucianoCannito: Con la mitica Zizi Jeanmaire e il mitico Roland Petit. Quando ero Direttore al Teatro San Carlo. Dopo il lavoro, serate… - mycattivastrada : @carladiveroli Cara Carla ci siamo conosciute due anni fa al Teatro San Paolo in occasione di uno dei tuoi straordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro San Teatro San Carlo: i nuovi spettacoli nei luoghi più belli della Campania Napoli da Vivere Napoli, San Carlo: da domani prenotazione online biglietti gratis per l'Aida di Verdi

Sono 750 gli ingressi gratuiti messi a a disposizione dal Comune di Napoli per assistere alla prova aperta dell'Aida di Giuseppe Verdi (in forma di concerto; libretto di Antonio Ghislanzoni, direttore ...

Le colonne sonore Disney più belle in concerto a Fiesole

Il biglietto (posto unico 13,50 euro, compresi diritti di prevendita) è disponibile nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (escluse Coop), alla cassa del Teatro ...

Sono 750 gli ingressi gratuiti messi a a disposizione dal Comune di Napoli per assistere alla prova aperta dell'Aida di Giuseppe Verdi (in forma di concerto; libretto di Antonio Ghislanzoni, direttore ...Il biglietto (posto unico 13,50 euro, compresi diritti di prevendita) è disponibile nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (escluse Coop), alla cassa del Teatro ...