Tante idee per fare turismo “elettrico” in Italia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non importa se preferite il mare alla montagna, il lago alla spiaggia, la città d’arte al piccolo borgo di campagna oppure la ebike allo scooter elettrico, la e-barca all’auto con la batteria. In Italia c’è spazio per tutte le forme di turismo elettrico: dal Nord al Sud passando per le isole. Un lago di zero emissioni Iniziamo questo tour dai laghi dalla patria del grande scienziato Alessandro Volta, il lago di Como: oggi definito l’electric lake d’Europa. Prestigioso riconoscimento di cui hanno scritto anche testate internazionali come il Times. Bene la gloria, mai i servizi? Qui 27 operatori turistici locali – sono 9 hotel, 3 aziende nautiche, 8 ville con giardino (visitabile) e 8 istituzioni – hanno sviluppato una rete di stazioni di ricarica che garantiscono il turista che sceglie ... Leggi su wired

Libsanto_it : La vera saggezza viene anche dal cuore, non è soltanto capire idee: la vera saggezza entra anche nel...: La vera sa… - 93Sososo : Ho tante di quelle idee. Vorrei solo avere il tempo necessario per svilupparle ?? - MaraTrevisan1 : Sai di notte mi vengono tante idee creative, per questo mi piace scrivere e lavorare di notte?? - basicxmaself : Appena finito di guardare questo e credo mi abbiano rubato tante idee......... ?? - fairlycost_ : ho così tante idee aiuto skkskdk -

Ultime Notizie dalla rete : Tante idee Concerti, teatro e matrimoni Tante idee per l'ex Provincia Il Gazzettino Trino e l’emergenza Covid. Il sindaco Pane: «Tutti uniti si vince»

Tante teste e tante idee, ma tutto è funzionato al meglio». Cosa è stato molto utile per le sue decisioni? «Lo stretto rapporto collaborativo con i medici di famiglia trinesi e il pediatra. Ci ha ...

Delneri: "Gattuso è super, in tanti impareranno da lui! Zapata alla Juventus, il mio pensiero"

Lui sarà una buona fucina di idee per i giovani allenatori ... tatticamente con Giampaolo prima alla Samp e poi con Gasperini all'Atalanta è cresciuto tanto, gli hanno fatto assaporare quello che è e ...

Tante teste e tante idee, ma tutto è funzionato al meglio». Cosa è stato molto utile per le sue decisioni? «Lo stretto rapporto collaborativo con i medici di famiglia trinesi e il pediatra. Ci ha ...Lui sarà una buona fucina di idee per i giovani allenatori ... tatticamente con Giampaolo prima alla Samp e poi con Gasperini all'Atalanta è cresciuto tanto, gli hanno fatto assaporare quello che è e ...