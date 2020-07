Street art negli ospedali del Lazio per dire grazie al personale (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – La forza comunicativa dei murales sulle facciate di 12 ospedali della regione Lazio per ringraziare il personale sanitario e celebrare la dedizione dimostrata durante l’emergenza covid-19. È stata presentata questa mattina presso l’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma ‘Diciamo insieme Grazie‘, l’iniziativa promossa dalla Regione che coinvolgerà noti artisti come Agostino Iacurci, Alice Pasquini e Lucameonte, nella realizzazione di opere di street art sulle pareti esterne dei nosocomi delle province laziali. Leggi su dire

Dodici opere di street art per altrettanti ospedali del Lazio. Il progetto, ideato da Sabina Minutillo e Renato Fontana e portato in Regione dalla consigliera Marta Leonori, vicepresidente della commi ...Rappresenti personaggi famosi con eventi tratti della cronaca: come scegli i soggetti trattati nelle tue opere e come li traduci in arte? I soggetti non li scelgo, in realtà è il momento. Quando ...