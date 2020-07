Stazione Centrale, anziana investita da treno: è gravissima (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 luglio 2020 - Una donna di 82 anni è stata investita nella Stazione Centrale di Milano da un treno a lunga percorrenza in partenza. Sul posto sono arrivati Polfer, vigili del fuoco e ... Leggi su ilgiorno

FidanzaCarlo : Stazione Centrale di #Milano: polizia e militari fermano un #immigrato che aveva scavalcato le barriere correndo ve… - GrimoldiPaolo : #Milano. Le #Sardine cercano di creare il #GeorgeFloyd italiano attaccando la Polizia ma è solo un pazzo criminale… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? Una donna di 82 anni è stata investita nella stazione Centrale di #Milano da un treno a lunga percorrenza in partenza. Sul p… - TgrRai : #Milano, donna di 82 anni muore sotto un treno alla Stazione Centrale. Sembra escluso che si sia trattato di suicid… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? E' deceduta all'ospedale #Niguarda la donna di 82 anni finita sotto un treno alla stazione Centrale di #Milano intorno a mez… -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Centrale

MilanoToday

LIVORNO. È stato arrestato dai carabinieri di Livorno e Firenze lo spacciatore accusato di aver venduto ecstasy a Erika Lucchesi, la 19enne livornese trovata morta il 20 ottobre scorso in una discotec ...Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Due arresti della polfer di Milano in stazione Centrale in Porta Garibaldi. Nel primo caso, si tratta di uno spacciatore di 29 anni, trovato in possesso di droga e in ...