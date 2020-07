Stato d'emergenza: si va verso proroga fino al 31 ottobre, ma il governo è spaccato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri convocato questa sera esaminerà anche l'eventuale proroga dello Stato d'emergenza connesso al Coronavirus. A quanto si apprende, la maggioranza vorrebbe fissare al 31 ottobre il nuovo termine. Al momento lo Stato d' emergenza scade il 31 luglio. Ma in realtà ci sono diverse spaccature all'interno delle forze che sostengono il governo. Se i 5 Stelle sono compatti nel sostenere l'ipotesi dei "pieni poteri" a Conte, anche fino a dicembre, i renziani ritengono che non sia necessario nessun prolungamento oltre la fine di luglio. La mediazione potrebbe quindi trovarsi sul 31 ottobre. Leggi su iltempo

