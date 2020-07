«Stato d’emergenza», governo verso la proroga (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di coronavirus sono stati oltre il doppio rispetto alla giornata precedente: 282 ieri contro i 129 di martedì. In diminuzione le vittime, solo 9 contro le 15 del giorno prima. Come si osserva da qualche giorno, gli spostamenti delle persone stanno redistribuendo i focolai su tutto il territorio nazionale. La regione con più casi ieri è stata l’Emilia-Romagna (57), 6 in più della Lombardia e 20 più del Veneto. In Basilicata, fino a … Continua L'articolo «Stato d’emergenza», governo verso la proroga proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - AnnalisaChirico : Mentre si allentano le misure di contenimento con curva in calo (bagagli in aereo, sedute in treno, fiere, congress… - Toni03890305 : RT @ChiodiDonatella: MA LO #STATODEMERGENZA FINO AL #31OTTOBRE, IN SOLDONI, VUOL DIRE CHE A #SETTEMBRE NON SI VOTA? #Conte non giochiamo..… - HANIA654 : Sarà un autunno caldo, 1 famiglia su 3 non sa come arrivare a fine mese. Si temono rivolte, e cosi il governo-fanta… - gaiagioiared : RT @RenatoGianmarco: Lo si era già capito che promulgare lo stato d'emergenza serve solo alla sopravvivenza dell'attuale governo politico c… -

