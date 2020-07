Star Wars: The Old Republic sbarca su Steam (Di mercoledì 22 luglio 2020) Star Wars: The Old Republic è ora disponibile su Steam.Il gioco di ruolo online multiplayer sviluppato dallo studio di EA, BioWare Austin, lanciato nel 2011, era in precedenza un'esclusiva di Origin.Negli ultimi mesi, EA ha lanciato una serie di giochi su Steam, inclusi Command & Conquer: Remastered Collection e Rocket Arena, e ha portato gran parte del suo catalogo sulla piattaforma di Valve. Ora, anche Star Wars: The Old Republic è sbarcato sullo store.Leggi altro... Leggi su eurogamer

