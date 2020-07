Star Wars: Donald Glover riprenderà il ruolo di Lando in una serie Disney+? (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'attore Donald Glover sembra stia per tornare nel mondo di Star Wars con una nuova serie Disney+ in cui riprenderà il ruolo di Lando. Donald Glover, secondo quanto riportato da Kessel Run Transmission, riprenderà il ruolo di Lando Calrissian in una nuova serie di Star Wars. Non è chiaro se la notizia sia certa o si stia semplicemente parLando di una possibile trattativa in corso tra l'attore e la Lucasfilm. Donald Glover ha interpretato per la prima volta Lando Calrissian nel film Solo: A Star Wars Story, ideato ... Leggi su movieplayer

