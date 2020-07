Standing ovation per Conte al Senato: 'Il piano della ripresa sarà un lavoro collettivo' (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'ultimo Consiglio europeo ha "assunto decisioni di portata storica". Lo ha affermato in Aula al Senato il premier Giuseppe Conte durante la sua informativa. "Si è trattato di un vertice straordinario ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Standing ovation Standing ovation per Conte al Senato: "Il piano della ripresa sarà un lavoro collettivo" Globalist.it Conte, standing ovation della maggioranza al termine del suo intervento al Senato

Recovery Fund, Conte: “Ci confronteremo in Parlamento su come usare questi soldi”

Un lungo applauso, da parte di metà dell'aula, ha accolto il Presidente del Consiglio in Senato, dove riferisce sul consiglio europeo straordinario che ha dato il via libera al Recovery Fund. Ministri ...

