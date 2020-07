Stagione finita per Romagnoli: gli esami hanno evidenziato uno stiramento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Campionato terminato anzitempo per Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan classe 1995 ha accusato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro. Il centrale rossonero salterà le ultime sfide contro Atalanta, Sampdoria e Cagliari e tornerà a disposizione direttamente nella prossima Stagione. Foto: Milan Twitter L'articolo Stagione finita per Romagnoli: gli esami hanno evidenziato uno stiramento proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

