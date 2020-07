'Sports Illustrated' dedica la copertina a una modella over50 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il magazine 'Sports Illustrated' ha fatto di nuovo storia. Per il suo Swimsuit Issue, il numero dedicato ai costumi da bagno, ha infatti scelto una modella di 56 anni alta solo 1.60 m. Si tratta della ... Leggi su tgcom24.mediaset

cippiriddu : Commento tecnico alle nuove uscite di Sports Illustrated: Lorena Duran >>>>> chiunque. - LadyNews_ : #ValentinaSampaio è la prima #modella #transgender di #SportsIllustrated - amiamonoistesse : Da allora viene vista in ogni edizione annuale di Sports Illustrated Swimsuit Issue mentre fa servizi fotografici i… - amiamonoistesse : Nel 2007 Irina è diventata il volto di Intimissimi in sostituzione di Ana Beatriz Barros e ha debuttato nell'edizio… - amiamonoistesse : Professionalmente è nota per le sue apparizioni in Sports Illustrated Swimsuit Issue dal 2007 al 2013. -

Ultime Notizie dalla rete : Sports Illustrated Valentina Sampaio, prima modella trans sulla copertina di Sports Illustrated - Lifestyle Agenzia ANSA "Sports Illustrated" dedica la copertina a una modella over50

Il magazine "Sports Illustrated" ha fatto di nuovo storia. Per il suo Swimsuit Issue (il numero dedicato ai costumi da bagno) ha infatti scelto una modella di 56 anni alta solo 1.60 m. Si tratta della ...

Valentina Sampaio è la prima modella transgender di Sports Illustrated Swimsuit Issue

Valentina Sampaio è la prima modella transgender di Sports Illustrated Swimsuit Issue. La giovanissima attrice, modella e attivista brasiliana per i diritti Lgbtqi+ è al settimo cielo. Nel recente ...

Il magazine "Sports Illustrated" ha fatto di nuovo storia. Per il suo Swimsuit Issue (il numero dedicato ai costumi da bagno) ha infatti scelto una modella di 56 anni alta solo 1.60 m. Si tratta della ...Valentina Sampaio è la prima modella transgender di Sports Illustrated Swimsuit Issue. La giovanissima attrice, modella e attivista brasiliana per i diritti Lgbtqi+ è al settimo cielo. Nel recente ...