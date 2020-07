Speravo de mori’ prima: la serie su Francesco Totti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sky Italia sta lavorando a una serie biopic in sei puntate dal titolo Speravo de mori’ prima, dedicata al calciatore italiano Francesco Totti Il calciatore italiano Francesco Totti sarà il soggetto di una serie originale di Sky Italia composta da sei episodi e intitolata Speravo de mori’ prima. Prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, la serie, le cui riprese inizieranno a Roma tra pochi giorni, sarà basata sul libro “Un Capitano”, di Francesco Totti and Paolo Condò, pubblicato da Rizzoli Libri S.p.A. Protagonista della ... Leggi su tuttotek

