Sparatoria in Strada a Napoli, è una Lotta tra Bande: Ferito il Nipote del Boss Formicola (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo le indagini uno dei feriti è il Nipote del Boss pentito Formicola. Sono già in corso le indagini riguardo alla Sparatoria avvenuta ieri mattina, 21 luglio per Strada, nel quartiere napoletano di Barra. A quanto è emerso potrebbe trattarsi di un attentato a stampo camorristico, due killer hanno attraversato via Villa Romana a bordo della moto e hanno aperto il fuoco su Marco Cozzolino 30 anni e Andrea Atanassio di 35 anni. Ora si cercano dei dettagli riguardo i criminali che possano collegarsi in qualche modo alla vicenda, potrebbe essere collegato al’omicidio avvenuto a giugno, quando il fratello di un pentito era stato attaccato in un’altra Sparatoria. Nell’attentato avvenuto ieri attorno alle 12.40, Cozzolino è stato ... Leggi su youreduaction

Proseguono le indagini della Squadra Mobile di Napoli sulla sparatoria avvenuta a Barra ieri, 21 luglio, in cui sono rimasti feriti due giovani. Uno è il nipote del boss di San Giovanni a Teduccio, in ...

Negli Usa c’è stata una cruenta sparatoria a un funerale: 14 feriti e 60 colpi di pistola. Trump minaccia di far scendere agenti federali in strada. La sparatoria al funerale è avvenuta a Chicago e Tr ...

