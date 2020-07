Sparatoria a Chicago, Trump si scaglia contro i sindaci «in ostaggio alla sinistra radicale» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Almeno 14 persone sono rimaste ferite in una Sparatoria in un’agenzia di pompe funebri nel South Side di Chicago durante un funerale. Secondo le ricostruzioni della polizia della città, i colpi di arma da fuoco sono partiti da un’auto nera. La piccola folla era riunita per commemorare la vittima di una Sparatoria, in una zona della città nota per la violenza nelle strade. Quando sono stati attaccati, anche i partecipanti al funerale hanno cominciato a sparare contro la vettura. Il bilancio è provvisorio e le condizioni dei feriti non sono ancora note, ma, in totale, sono stati sparati almeno 60 colpi di arma di fuoco. Non è chiaro il motivo della violenza ma la polizia sta investigando sull’accaduto e ha fermato due sospetti. A Chicago, però, ... Leggi su giornalettismo

