Spal-Roma, probabili formazioni: Fonseca pensa a Kalinic titolare (Di mercoledì 22 luglio 2020) Spal-Roma, le probabili formazioni della gara che vedrà di fronte la prima retrocessa del torneo contro la concorrente europea del Milan Spal-Roma, le probabili formazioni della gara che vedrà di fronte la prima retrocessa del torneo contro la concorrente europea del Milan. Andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le scelte di Di Biagio e Fonseca a poche ore dal fischio d’inizio, secondo goal.com. Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Petagna, Cerri. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Cristante, Veretout, Spinazzola; C. Perez, Mkhitaryan; Kalinic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

