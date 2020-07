Spal-Roma oggi in tv: canale, orario e come vederla in streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Spal-Roma sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming della sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Tutto pronto al Paolo Mazza per lo scontro che vede opposti i padroni di casa già retrocessi e i giallorossi che sono obbligati a vincere per difendere il quinto posto. Si parte alle ore 21.45, diretta tv su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - DiMarzio : #ASRoma, #Zaniolo non convocato per la #Spal - OfficialASRoma : 'I ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro… - MsaMilan : RT @TeamMilanAC: ?? Juve ? Lecce ? AS Roma ?? SPAL ? Lazio ? Juve ?? Napoli ? Parma ? Bologna ? Sassuolo - siamo_la_Roma : ??? #Fonseca inizia a pensare al #Siviglia ?? Qualche intoccabile si riposa con la #Spal ?? Spazio ad un turnover ra… -