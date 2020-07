Spal Roma LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Paolo Mazza, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Paolo Mazza”, Spal e Roma si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Spal Roma 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Spal Roma 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? SPAL ?? Paolo Mazza ? 21:45 (CEST) ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #SPALRoma - OfficialASRoma : Contro la SPAL nel 2017 è arrivato il primo gol in giallorosso di @LorePelle7 ?? 10 curiosità in vista della sfida… - cbc556bddb364a1 : RT @ASRomaFRA: ?? JOUR DE MATCH ?? ?? SPAL ?? Paolo Mazza ? 21h45 ?? Forza Roma ! ?? #ASRoma #SPALRoma - LuigiBevilacq17 : RT @EmmeEmm_: Partite che mi interessano di più stasera: 1) Spal Roma per l'Europa League diretta 2) Parma Napoli per fare il tweet del s… -