Spal-Roma, i 24 convocati di Luigi Di Biagio: c’è Petagna, assente Floccari (Di mercoledì 22 luglio 2020) La trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020 metterà di fronte Spal e Roma, due compagini da ambizioni qualità degli organici differenti. I giallorossi sono determinati a difendere il quinto posto, provando a resistere alle offensive di Milan e Napoli, mentre gli Spallini giocano sostanzialmente per rendere meno amara una stagione sfortunata. Di seguito i 24 convocati del club di Ferrara, scelti da Luigi Di Biagio. I convocati DELLA Spal PORTIERI: Letica, Meneghetti, Thiam. DIFENSORI: Bonifazi, Cionek, Fares, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari. CENTROCAMPISTI: D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori. ATTACCANTI: Cerri, Cuellar, Di Francesco, Horvath, Petagna. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - DiMarzio : #ASRoma, #Zaniolo non convocato per la #Spal - OfficialASRoma : 'I ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro… - BelloAjibola_09 : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - DrNtimi : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… -