Spal-Roma, Di Biagio: “Risultato severo. Io ancora qui? Non ho ancora parlato del futuro” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Non siamo mentalmente spenti, nel primo tempo siamo stati in partita. Abbiamo giocato un calcio propositivo, poi logicamente quando vai in svantaggio tutto diventa difficile. Si tratta comunque di un risultato molto severo. Ci siamo fatti dei gol da soli e questo lo paghi caro”. Questa l’analisi di Luigi Di Biagio al termine della sconfitta della Spal per 6-1 in casa contro la Roma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. “Tutti abbiamo delle responsabilità che iniziano da luglio scorso, come già detto – ha proseguito – Futuro? Non ho parlato con Mattioli. Appena mi chiameranno, ve lo dirò”. Leggi su sportface

