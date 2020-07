SPAL-Roma, Di Biagio: “Non siamo mentalmente spenti. Futuro? Ecco cosa penso” (Di giovedì 23 luglio 2020) Parla Luigi Di Biagio.Sesta sconfitta consecutiva per la SPAL che subisce ben sei reti da una Roma straripante che non lascia spazio ai biancazzurri, ormai matematicamente retrocessi. Il tecnico degli estensi, intervenuto in conferenza stampa al termine del match, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non siamo mentalmente spenti. Nel primo tempo siamo stati in partita. Abbiamo giocato un calcio propositivo, poi logicamente quando vai in svantaggio tutto diventa difficile. Si tratta comunque di un risultato molto severo. Ci siamo fatti dei gol da soli e questo lo paghi caro. Qualcosa da recriminare alla società? Assolutamente no. Tutti abbiamo delle responsabilità che iniziano da luglio scorso, come già ... Leggi su mediagol

