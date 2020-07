Spal-Roma 1-6, le pagelle giallorosse: Peres doppietta da sogno. Zaniolo coast-to-coast (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Roma spazza via la Spal con un netto 6-1 esterno. Spiccano la doppietta di Bruno Peres e il grandissimo gol di Nicolò Zaniolo. Spal v AS Roma - Serie A PAU LOPEZ 5 - Esco non esco + zero reattività = gol di Cerri. A questo aggiunge due dormite colossali solo nel primo tempo: Nightmare MANCINI 6,5 - Nel primo tempo pressa altissimo, spesso oltre la linea di centrocampo. Buona prova la sua (dal 55' CETIN 6 - Si rivede dopo tempo immemore ed ha subito l'occasione su corner, ma non trova la... Leggi su 90min

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? SPAL ?? Paolo Mazza ? 21:45 (CEST) ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #SPALRoma - OfficialASRoma : Contro la SPAL nel 2017 è arrivato il primo gol in giallorosso di @LorePelle7 ?? 10 curiosità in vista della sfida… - sportli26181512 : Serie A, la Roma schianta la SPAL con 6 gol e riscavalca il Milan: la classifica: La Roma distrugge la SPAL 1-6 al… - LAROMA24 : SPAL-ROMA: le pagelle. PERES 'Energizzante' 7 - SMALLING 'Prova costume' 7 #AsRoma -