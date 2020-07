Spagna, grosso squalo mako di 2 metri avvistato dalla spiaggia sulla Costa de la Luz (Di mercoledì 22 luglio 2020) Terrore in Spagna per uno squalo mako di circa 2 metri avvistato in mare dai 'baywatch' locali su una moto d'acqua. E' successo sulla spiaggia di Zahara de los Atunes, sulla Costa de la Luz, dove è ... Leggi su tgcom24.mediaset

sebasticulo : RT @marcotrocu: Italia e Spagna ottengono le cifre del fondo, i frugali si prendono quei du spicci di sconti, merkel e macron riescono a fa… - marcotrocu : Italia e Spagna ottengono le cifre del fondo, i frugali si prendono quei du spicci di sconti, merkel e macron riesc… - la_rossonera : RT @la_rossonera: Il #Milan si muove per Emerson Royal, esterno del Barcellona per il quale si stanno muovendo alcuni intermediari. Conferm… - ArcoForte1918 : @m_spagna Sisi un bel passo deciso, da pezzo grosso... Il pezzo grosso che fanno vedere nei cartoni animati, presen… - GMarchignoli : @Cartabellotta ... mi preoccupano i +1000 della Spagna e i +800 della Francia ... stiamo rischiando grosso. Comport… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna grosso Spagna, grosso squalo mako di 2 metri avvistato dalla spiaggia sulla Costa de la Luz TGCOM Spagna, grosso squalo mako di 2 metri avvistato dalla spiaggia sulla Costa de la Luz

Terrore in Spagna per uno squalo mako di circa 2 metri avvistato in mare dai "baywatch" locali su una moto d'acqua. E' successo sulla spiaggia di Zahara de los Atunes, sulla Costa de la Luz, dove è st ...

Rino Foschi: “Cavani aspetta una chiamata dalla Spagna. Petrachi? Alla Roma ha fatto ciò che poteva fare. Lazio trattieni Immobile”

In diretta a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto il direttore sportivo Rino Foschi, il quale si è soffermato sulle vicende del calcio italiano e su tanti altri ...

Terrore in Spagna per uno squalo mako di circa 2 metri avvistato in mare dai "baywatch" locali su una moto d'acqua. E' successo sulla spiaggia di Zahara de los Atunes, sulla Costa de la Luz, dove è st ...In diretta a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto il direttore sportivo Rino Foschi, il quale si è soffermato sulle vicende del calcio italiano e su tanti altri ...