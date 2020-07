Spaccio, tortura ed estorsione, a Piacenza arrestati sei carabinieri e sequestrata la caserma (Di mercoledì 22 luglio 2020) sequestrata la caserma dei carabinieri a Piacenza per Spaccio, tortura ed estorsione. In manette sei militari. Piacenza – E’ stata sequestrata la caserma dei carabinieri di Piacenza nell’ambito dell’indagine aperta dalla Procura per Spaccio, tortura ed estorsione. In manette sono finiti sei militari che nelle prossime ore saranno interrogati dal magistrato. Nel mirino degli inquirenti sono finiti alcuni reati commessi dal 2017. Tra le accuse, scrive Libertà, anche quella di aver fornito certificazioni false a degli spacciatori locali per raggiungere Milano e rifornirsi di droga durante il ... Leggi su newsmondo

