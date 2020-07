Spaccio, estorsione, tortura: a Piacenza sequestrata caserma e arrestati almeno 6 carabinieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Piacenza, 22 lug – Una caserma dei carabinieri posta sotto sequestro a Piacenza e almeno sei militari arrestati, alcuni già in carcere altri agli arresti domiciliari. I reati contestati andrebbero dallo Spaccio di droga, all’estorsione, agli arresti illegali e fino alla tortura. E’ la prima volta in Italia che una caserma dell’Arma – si tratta della Levante – finisca sotto sequestro in quella che è un’indagine senza precedenti che fa venire alla luce anni di illegalità. Tra le accuse, anche permessi falsi per gli spacciatori durante il lockdown A guidare l’inchiesta il neo procuratore Grazia Pradella che alle 12 terrà una conferenza stampa ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - fanpage : #Piacenza Un'inchiesta senza precedenti che ha portato anche al sequestro della Caserma. Accuse gravissime contro 6… - repubblica : Piacenza, caserma sequestrata e oltre sei carabinieri arrestati: accuse di spaccio, estorsione e tortura [aggiornam… - vi0l3ttaS : RT @Moonlightshad1: A Piacenza un'intera caserma dei carabinieri è stata messa sotto sequestro, almeno sei carabinieri sono stati arrestati… - carlosetsept1 : RT @confundustria: La magistratura ha sequestrato una caserma dei Carabinieri . Arrestati sei carabinieri accusati di spaccio, estorsione e… -