Spacciavano la droga sequestrata durante il lockdown e pestavano i pusher, inchiesta shock sulla caserma dei carabinieri di Piacenza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono sei i carabinieri arrestati a Piacenza, cinque in carcere e uno ai domiciliari, mentre l’intera caserma della compagnia piacentina è stata messa sotto sequestro. Le accuse, gravissime, sono: spaccio di stupefacenti, arresto illegale, tortura, lesioni personali aggravate, peculato, abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa in atti pubblici, arresti falsati, perquisizioni e ispezioni personale arbitrarie e truffa ai danni dello Stato. L’indagine Sei mesi di indagine (intercettazioni telefoniche e telematiche con l’utilizzo di microspie) con i militari che hanno lavorato a «ritmi folli» per concludere il prima possibile l’inchiesta e che hanno svelato «una situazione di illegalità molto grave», ha spiegato Grazia Pradella, procuratrice ... Leggi su open.online

Open_gol : Spacciavano la droga sequestrata durante il lockdown e pestavano i pusher, inchiesta shock sulla caserma dei carabi… - solounastella : RT @Open_gol: Spacciavano la droga sequestrata durante il lockdown e pestavano i pusher, inchiesta shock sulla caserma dei carabinieri di P… - IAN99528425 : Carabinieri che spacciavano droga: dove andrà a finire questo mondo?..... - Andrea751201 : RT @Open_gol: Spacciavano la droga sequestrata durante il lockdown e pestavano i pusher, inchiesta shock sulla caserma dei carabinieri di P… - robertopontillo : RT @Open_gol: Spacciavano la droga sequestrata durante il lockdown e pestavano i pusher, inchiesta shock sulla caserma dei carabinieri di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Spacciavano droga Spacciavano droga e farmaci attraverso ricette falsificate Nei guai anche dei minorenni QUOTIDIANO.NET Droga a Palermo, spacciavano in un appartamento allo Sperone: arrestati genero e suocera

Nell’appartamento del genero della donna è stata ritrovata droga, riposta all’interno di un foglio simile a quello usato in gioielleria per contenere preziosi. Sono stati rinvenuti e ...

La droga ordinata via whatsapp, in carcere un pescivendolo di Acireale

13:23La droga ordinata via whatsapp ... 13:13Arrestati suocera e genero allo Sperone, spacciavano cocaina, hashish e marijuana 13:07Partorisce un bambino la donna positiva al Covid19 ricoverata al ...

Nell’appartamento del genero della donna è stata ritrovata droga, riposta all’interno di un foglio simile a quello usato in gioielleria per contenere preziosi. Sono stati rinvenuti e ...13:23La droga ordinata via whatsapp ... 13:13Arrestati suocera e genero allo Sperone, spacciavano cocaina, hashish e marijuana 13:07Partorisce un bambino la donna positiva al Covid19 ricoverata al ...